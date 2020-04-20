Yeşil krep nasıl yapılır enfes tat!
Kolayca yapacağınız bu yeşil renkli krep tarifini adım adım sizler için anlattık. İşte sofralarınızda farklı bir tat ıspanaklı yeşil krep malzemeleri ve yapılışı!
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı un
1/2 su bardağı ıspanak püresi
1/2 su bardağı ısırgan suyu
Tuz
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Servis için
Önceden haşlanmış ısırgan otu
Az miktar keçi peyniri
Zeytinyağı ile blender’dan geçirilmiş fesleğen
Taze kekik ve taze nane
Zeytinyağı
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Krep malzemesini bir kapta çırpın, kek hamurundan daha sıvı bir hamur elde edin.
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Katıysa ısırgan otunun suyunu, sıvıysa biraz un ekleyebilirsiniz.
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