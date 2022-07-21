Yeşil eriğin faydaları saymakla bitmiyor! Bol bol tüketin
Yaz mevsimi ile birlikte artık fiyatları da ucuzlayan yeşil eriğin, tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok faydası bulunuyor.
İlk çıktığında fiyatının oldukça yüksek olması sebebiyle gündem olan yeşil erik, havaların ısınmasıyla pazarlarda ve market raflarında yerini almaya başladı. Genellikle tuza batırılarak tüketilen yeşil erik, yorgunluk, cilt hastalıkları, kan şekeri ve birçok hastalıklara iyi geliyor. İşte yeşil eriğin saymakla bitmeyen faydaları...
A, C ve K vitaminleri le birlikte yüksek miktarda lif içeren yeşil erik ayrıca sodyum, kalsiyum, potasyum açısından da zengin olması sebebiyle sağlık için birçok fayda sağlıyor.
Yorgunluğu alır
Yeşil eriğin içinde bulunan sitrik asit gün içinde yaşananlardan sonra ortaya çıkan stresin ve yorgunluğun geçirilmesi için tüketilebilecek anahtar bir besindir. Sitrik asit yorgunluğun giderilmesine yardımcı olarak yaşanan stresli ve gergin anları etkisiz hale getirerek rahatlama sağlar.
Metebolizmayı korur
Vitamin ve mineraller bakımından zengin olan yeşil erik, vücudun Ph dengesini koruyarak, metabolizmanın düzenli bir şekilde çalışmasını yardım ederek, kilo verme döneminde daha etkili sonuçlar almaya yarar.