Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor

Uyar, ezanın farklı makamlarda okunmasının Türkiye'ye has olduğunu belirterek diğer İslam ülkelerinde her vaktin aynı tonda okunduğunu dile getirdi. Yeşil Cami'nin yerli ve yabancı misafirlerin gelmesiyle ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatan Uyar, sözlerine şöyle devam etti: