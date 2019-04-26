Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor

Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor

Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar, cami ve türbeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri, farklı makamlardaki vakit ezanlarını okuyarak hayran bırakıyor.

Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor - Sayfa 1

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın okuduğu ezanı dinlemeden camiden ayrılmıyor. Uyar, ezanı vakitlerine göre farklı makamlarda okuyarak hem ziyaretçileri hem de cami cemaatini derinden etkiliyor.

111
Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor - Sayfa 2

Camiye gelen her dinden ziyaretçinin müezzin Recep Uyar'ın okuduğu ezanı hayranlıkla dinlediği görüntüler sosyal medyada da ilgi görüyor. Ziyaretçiler, Uyar'ı hem dinliyor hem de görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

211
Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor - Sayfa 3

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, AA muhabirine, ezanın İslamiyet'in simgelerinden biri olduğunu söyledi.

311
Yeşil Cami'ye gelen yabancı turistler ağlayarak camiden ayrılıyor - Sayfa 4

Uyar, ezanın farklı makamlarda okunmasının Türkiye'ye has olduğunu belirterek diğer İslam ülkelerinde her vaktin aynı tonda okunduğunu dile getirdi. Yeşil Cami'nin yerli ve yabancı misafirlerin gelmesiyle ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatan Uyar, sözlerine şöyle devam etti:

411