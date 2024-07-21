Yeryüzünde insan eliyle kazılmış en derin yer: Büyük Çukur

AA muhabirinin, Kimberley Maden Müzesi'nden edindiği bilgilere göre, 1871-1914 yıllarında işletilen bu tarihi madenden toplam 2 bin 722 kilograma denk gelen, 14,5 milyon karatlık elmas çıkarıldı.

Buna göre yaklaşık 17 hektarlık bir alanı kapsayan ve 463 metre genişliğe sahip Büyük Çukur, 240 metre derinliğiyle, makineler olmaksızın insan emeğiyle açılmış en derin çukur olma özelliğine sahibi.