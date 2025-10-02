Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı! 2 kişilik ve 15 dakikada şarj oluyor, fiyatına bakın

2027'de 100 adet teslim edilecek

Beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan uçan araba için 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse) garanti sunuluyor. 250 dolar ön ödeme ile 2027'deki teslimat için yer ayırtılabiliyor.10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilecek olan AirCar, hafif spor uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. Uçan arabayı kullanmak için LSA pilot lisansı almak gerekecek. İlk 1000 sipariş için AirCar, ücretsiz LSA lisans eğitimi sağlayacak.