Yerli Spider Man Ferhat Güzel'e sevgilisinden dayak! Karakola sığındı!
Şarkıcı Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışmada sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güzel, evden kaçarak yoldan geçen polislere sığındı.
Ünlü şarkıcı Ferhat Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Ağustos ayında yaşandığı ortaya çıkan olayda, polislerden yardım isteyen ünlü şarkıcının sevgilisi Nur ise, kendisinin darp edildiğini ileri sürdü.
Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, iddiaya göre mekanda aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı.
İddiaya göre devam eden tartışma nedeniyle mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de devam etti. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, yine iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.
'Senin karnını deşeceğim' sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca kendisini evden kaçtı.