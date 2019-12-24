Yerli otomobilden yeni ayrıntı geldi! Cumaya kadar her gün 14:30'da yeni bir detay
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği ve 27 Aralık'ta tanıtımı yapılacak yerli otomobille ilgili yeni bir ayrıntı paylaşıldı. Öte yandan TOGG tanıtıma kadar her gün saat 14.30'da yeni bir ayrıntı vererek, vatandaşın yerli otomobile ilgisini artırmayı hedefliyor.
Türkiye'yi on yıllardır hasretini çektiği yerli otomobil heyecanı sardı. 27 Aralık Cuma günü görücüye çıkacak olan yerli otomobil için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşü yapacağı yerli otomobille ilgili yeni bir ayrıntı paylaşıldı. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tanıtıma kadar her gün 14.30’da yeni bir detayı kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi. TOGG bununla vatandaşın yerli otomobile olan ilgisini daha fazla artırmayı hedefliyor.
Varank poz vermişti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verdi.
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yerli otomobil önünde fotoğraf çektirmişti.
Yeni ayrıntı geldi
TOGG, yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı. Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor. İşte yerli otomobilin bugün paylaşılan görüntüsü.