Yerli otomobilden yeni ayrıntı geldi! Cumaya kadar her gün 14:30'da yeni bir detay

Türkiye'yi on yıllardır hasretini çektiği yerli otomobil heyecanı sardı. 27 Aralık Cuma günü görücüye çıkacak olan yerli otomobil için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sürüşü yapacağı yerli otomobille ilgili yeni bir ayrıntı paylaşıldı. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tanıtıma kadar her gün 14.30’da yeni bir detayı kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi. TOGG bununla vatandaşın yerli otomobile olan ilgisini daha fazla artırmayı hedefliyor.