Yerli otomobil TOGG'un renk ve isimlerinin anlamı ne?
Gemlik'te yapılan açılış töreniyle birlikte yerli ve milli otomobil TOGG'un ilk aracı banttan indirildi. Tasarımı ile büyüleyen aracın farklı renk seçenekleri ise herkesi kendisine hayran bıraktı. Araçta bulunan 6 farklı renk seçeneği ise Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu isimleri ile tanıtıldı. Peki bu isimler ne anlama geliyor?
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için 2018’de başlayan heyecanda sona gelinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Gemlik Kampüsü'nde TOGG'un ilk aracı banttan indirildi. Araçta birçok özellik dikkat çekerken, en merak edilen konuların başında araç renklerinin isimleri oldu.
Temelinin 18 Temmuz 2020’de atıldığı Gemlik Kampüsü'nde, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor.
TOGG kısa sürede üretime hazır hale geldi
Türkiye'nin aracın üretileceği, 20 milyar liranın üzerinde yatırımla kurulan fabrika, ilk kazmanın vurulmasının ardından 2 buçuk yıldan kısa süre içinde üretime hazır duruma geldi.
4 bin kişiye istihdam imkanı
TOGG'un fabrikası 4 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Tesise ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, TOGG ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı.