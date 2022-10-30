Yerli otomobil TOGG'un renk ve isimlerinin anlamı ne?

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için 2018’de başlayan heyecanda sona gelinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Gemlik Kampüsü'nde TOGG'un ilk aracı banttan indirildi. Araçta birçok özellik dikkat çekerken, en merak edilen konuların başında araç renklerinin isimleri oldu.