Yerli otomobil Togg ön siparişe açıldı! Fiyatı ve başvuru için son tarih belli oldu
Yerli otomobil Togg ön siparişe açıldı. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı 'Togg T10X' modeli için ön siparişler çekilişle belirlenecek. Şu anda Trumore uygulaması ve Togg'un resmi internet sitesi üzerinden sipariş verilirken TOGG fiyatı ve başvuru için son tarih belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye’nin yerli otomobil hayali gerçekleşti. Togg T10X ön siparişe bugün açıldı. 27 Mart tarihine kadar arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.
Togg’un C Segment SUV modeli olan T10X’in fiyatları V1RWD Standart Menzil araç 935 bin TL, V2RWD Standard Menzil 1 milyon 55 bin TL,V3RWD uzun menzil araç 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.
2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, istedikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.