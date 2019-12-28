Yerli otomobil için ünlü isimler bakın neler söyledi Demet Akalın'dan dikkat çeken paylaşım
TÜRKİYE'nin yerli ve milli otomobili için ünlü isimlerden de yorum geldi. Birçok ünlü isim paylaşımında, "Gururlanmamak elde değil", "Gurur duyduk" notuyla yerli otomobile ait kareleri paylaştı.
Türkiye'nin yerli otomobili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gebze'deki katılımı ile tanıtıldı. Görücüye çıkan yerli otomobile ünlülerden de yorumlar geldi.
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Şarkıcı Alişan twitter hesabından 'Gurur Duyduk' notu ile yerli otomobile dair bu kareleri paylaştı.
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Uğur Işılak "Helal olsun emeği geçenlere" notu ile bu kareleri paylaştı.
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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.
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