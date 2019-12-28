Yerli otomobil için ünlü isimler bakın neler söyledi Demet Akalın'dan dikkat çeken paylaşım

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ ise, yerli otomobile ilişkin paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili hayırlı olsun. Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanımız Mustafa Varank'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler" dedi.