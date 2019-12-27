Yerli otomobil fiyatı ne kadar 250 binden başlıyor iddiası yayıldı
Türkiye'nin ilk yerli otomobili bugün görücüye çıkıyor. İlk test sürüşünü Erdoğan'ın yapacağı yerli otomobilin fiyatı en çok merak edilen konuların başında. Yüzde yüz elektrikli olan ilk yerli otomobilin 250-300 bin arasında olacağını konuşuyor. İlk yerli otomobil 2022 yılında satışa sunulacak.
Türkiye'nin ilk yeri otomobili tanıtılıyor ilk test sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. 2022 yılında satışa sunulması beklenen yerli otomobilin fiyatı ise merak konusu. Yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobilin fiyatının 250-300 bin arasında olması bekleniyor.
Kulislerde ise son teknoloji olan aracın fiyatına ilişkin bir çok rakam dolaşıyor. 70-80 bin aralığında olacak diyen de var 300 binden aşağı olmaz diyen de... Piyasadaki diğer elektrikli araçlara bakıldığında rakamın en düşük 150 bin lira olacağı söyleniyor. Elektrikli araçlar bilindiği gibi benzinli ve dizel araçlardan çok daha pahalı. Bugün en ucuz elektrikli otomobil 230 bin liradan başlıyor. Sizlere piyasadaki elektrikli araçlardan da örnekler verelim.
Renualt'un elektrikli Zoe aracı
Piyasada en hesaplı denebilecek elektrikli araba Renualt'un Zoe modeli. Bu aracın anahtar teslim fiyatı 234.250 lira. Araç en fazla 135 kilometre hız yapabiliyor. Türkiye'nin ürettiği yerli otomobildeki lüks ve teknolojiye ise sahip değil.
Yerli otomobilin fiyatını kıyaslamak açısından ona muadil sayılabilecek tam donanımlı bir BMW elektrikli aracın fiyatını verelim. BMW i3 ve i3S modeli tam elektrikli, teknolojik donanımlı bir araç. BMW i3'ün anahtar teslim satış fiyatı 302 bin liradan başlıyor. BMW i3s'in fiyatı da 330 bin lira. Elektrikli araç piyasasındaki bu rakamlar göz önüne alındığında Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fiyatı pek de hesaplı olmayacak. Tahminler en ucuz 200 bin liradan başlayacağına yönelik.