Yerli otomobil fiyatı ne kadar 250 binden başlıyor iddiası yayıldı

Kulislerde ise son teknoloji olan aracın fiyatına ilişkin bir çok rakam dolaşıyor. 70-80 bin aralığında olacak diyen de var 300 binden aşağı olmaz diyen de... Piyasadaki diğer elektrikli araçlara bakıldığında rakamın en düşük 150 bin lira olacağı söyleniyor. Elektrikli araçlar bilindiği gibi benzinli ve dizel araçlardan çok daha pahalı. Bugün en ucuz elektrikli otomobil 230 bin liradan başlıyor. Sizlere piyasadaki elektrikli araçlardan da örnekler verelim.