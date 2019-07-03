Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin Miss Freedom of the World yarışmasının birincisi oldu!
Bu yıl 9. kez düzenlenen Miss Freedom of The World 2019'un kazananı Kim Kardashian'a benzerliğiyle olay olan Türk güzeli Gizem Şahin oldu.
Bu sene Kosova'da düzenlenen Miss Freedom of the World 2019'da Rusya, İspanya, Portekiz, Fas, Avusturalya, Almanya, Güney Sudan, Fransa gibi otuz ülkeden güzeller boy gösterdi. Yarışmada 14 gün süren bir kampın ardından güzeller seçildi. Final gecesinde de büyük beğeni kazanan Türk güzeli Gizem Şahin “Miss Freedom of The World 2019” ün jürisinden de tam not aldı ve yarışmanın birincisi ilan edildi.
Kosova’da on 14 süren kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan Gizem Şahin, diğer finalistler ile birlikte Kosova’nın milli karnaval yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüş boyunca elindeki bayrağı hiç bırakmayan Türk güzeline Kosovalılar büyük ilgi gösterdi.
Kosova’da TV programlarına da katılan Gizem Şahin, herkesten tam not aldı. Programlarda şarkıcılık tarafını da gösteren güzele Kosovalı şarkıcılar ilgi gösterdi.
Final gecesinde büyük beğeni kazanan Türk güzeli Gizem Şahin “Miss Freedom of The World 2019” yarışmasının birincisi ilan edilirken, ikinciliği Rusya, üçüncülüğü Sırbistan, dördüncülüğü Fas’lı güzel alırken, Kamurun’lu güzel ise beşinci oldu.