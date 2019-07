Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin Miss Freedom of the World yarışmasının birincisi oldu!

Bu sene Kosova'da düzenlenen Miss Freedom of the World 2019'da Rusya, İspanya, Portekiz, Fas, Avusturalya, Almanya, Güney Sudan, Fransa gibi otuz ülkeden güzeller boy gösterdi. Yarışmada 14 gün süren bir kampın ardından güzeller seçildi. Final gecesinde de büyük beğeni kazanan Türk güzeli Gizem Şahin “Miss Freedom of The World 2019” ün jürisinden de tam not aldı ve yarışmanın birincisi ilan edildi.