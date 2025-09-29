Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu
Togg, ihracat serüvenine Almanya’dan başladı. Teslimatların ise Ocak 2026’da gerçekleştirileceği bildirildi.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, rekabette elini Avrupa ile güçlendirmeye resmen başladı. İhracatına bugün başlanan Togg, artık Almanya'da satışa sunuluyor.
TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?
İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları..
Togg, T10X ve T10F modellerinin Almanya’daki fiyatlarını aynı seviyede belirledi.
T10X
V1E RWD Standart Range 34.295 Euro
V1 RWD Long Range 40.118 Euro
V2 RWD Long Range 41.200 Euro
