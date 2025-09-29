BIST 11.048
DOLAR 41,57
EURO 48,76
ALTIN 5.116,19

Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu

|
Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu

Togg, ihracat serüvenine Almanya’dan başladı. Teslimatların ise Ocak 2026’da gerçekleştirileceği bildirildi.

Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu - Resim: 1

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, rekabette elini Avrupa ile güçlendirmeye resmen başladı. İhracatına bugün başlanan Togg, artık Almanya'da satışa sunuluyor. 

110
Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu - Resim: 2

TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları..

210
Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu - Resim: 3

Togg, T10X ve T10F modellerinin Almanya’daki fiyatlarını aynı seviyede belirledi.

310
Yerli elektrikli otomobil Togg'un Almanya'daki satış fiyatı belli oldu - Resim: 4

T10X

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

 

410