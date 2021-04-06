Yerli Covid-19 ilacında geri sayım başladı! İşte gelişmeler

TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilacın yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.