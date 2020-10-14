Yerinden kalkamıyordu şimdi yerinde duramıyor Antalya'da yeni hali şaşırttı

"Banyo yapmak en basit şey ama ben onda bile zorlanıyordum"

Ameliyattan sonra 11 ayda 75 kilo verdiğini anlatan Kayıkçı, “Evde hiç yerimden kalkmazdım. 24 saatin 12 saatini ayaklarımı uzatarak bilgisayar başında geçiriyordum. Büyük marketlere gidince tekerlekli sandalyede dolaşıyordum. Banyo yapmak en basit şey ama ben onda bile zorlanıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Banyodan sanki 100 metre koşmuşum gibi nefes nefese çıkıyordum. Kıyafet bulmak ise başlı başına bir dertti" diye konuştu.