Yerinden kalkamıyordu şimdi yerinde duramıyor Antalya'da yeni hali şaşırttı
ANTALYA'da banyo yapmakta, yerinden kalkmakta güçlük çeken 175 kilo olan kadının geçirdiği ameliyattan 11 ay sonraki yeni hali şaşırttı.
Barış Kayıkçı, tüp mide ameliyatının ardından 175 kilodan 100 kiloya inmenin mutluluğunu yaşarken, kiloluyken yapamadığı pek çok şeyi yapabilmenin de keyfini çıkarıyor. Çocukluğundan bu yana yaşıtlarına göre hep kilolu olduğunu, son 20 yılda hızla kilo aldığını belirten Kayıkçı, pek çok kez diyet yaptığını, ancak verdiği kiloları kısa zamanda geri aldığını söyledi.
11 ay önce geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından 75 kilo verdiğini kaydeden Barış Kayıkçı, “Hastaneye bile tekerlekli sandalyeyle gelmiştim. Hiç yürüyemiyordum, ayaklarımın üstüne bile basamıyordum" dedi.
"Banyo yapmak en basit şey ama ben onda bile zorlanıyordum"
Ameliyattan sonra 11 ayda 75 kilo verdiğini anlatan Kayıkçı, “Evde hiç yerimden kalkmazdım. 24 saatin 12 saatini ayaklarımı uzatarak bilgisayar başında geçiriyordum. Büyük marketlere gidince tekerlekli sandalyede dolaşıyordum. Banyo yapmak en basit şey ama ben onda bile zorlanıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Banyodan sanki 100 metre koşmuşum gibi nefes nefese çıkıyordum. Kıyafet bulmak ise başlı başına bir dertti" diye konuştu.
Tüp mide ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç, Covid-19 pandemesinde morbid obezite tedavisinin çok daha önem kazandığını söyledi. Prof. Dr. Oruç, “Morbid obezite hastalarının Covid-19 hastalığında çok daha fazla yoğun bakım ihtiyacı olduğunu, obezitenin ölüm oranını artıran en önemli faktörlerden birisi olduğunu dünyadaki birçok bilimsel yayınlarla gördük. Bu nedenle morbid obezite cerrahisi günümüzde çok daha önemli durumda" diye konuştu.