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Yerin altındaki Pamukkale: İşte Kaklık Mağarası

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Yerin altındaki Pamukkale: İşte Kaklık Mağarası

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin yerin altındaki benzeri olarak tanımlanan Denizli'deki Kaklık Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.

Yerin altındaki Pamukkale: İşte Kaklık Mağarası

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde yer alan mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunları, 32 derecede sabit olan havası ve büyülü atmosferiyle 21 yıldır turizme katkı sağlıyor.

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Yerin altındaki Pamukkale: İşte Kaklık Mağarası

Ziyaretçilerin üzerinde yürüme imkanı bulduğu berrak ve kükürt kokulu suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği rivayet ediliyor.

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Yerin altındaki Pamukkale: İşte Kaklık Mağarası

Mağara içinden akan şelalenin basamaklar halindeki travertenlerle oluşturduğu görüntüler ise eşine az rastlanan bir manzarayı ortaya koyuyor.

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Yerin altındaki Pamukkale: İşte Kaklık Mağarası

Anadolu Ajansının (AA) FPV dron ile görüntülediği mağarada açıklamalarda bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mağaranın tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayısının da yükseldiğine işaret etti.

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