Yerel seçimlerde 8 belediye el değiştirdi! İşte o iller...

BALIKESİR



Sürpriz sonuçların alındığı bir diğer kent de Balıkesir oldu.

CHP'nin adayı Ahmet Akın, oyların yüzde 51'ini alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. CHP böylece, Balıkesir'in il olduğu 1950 yılından bu yana ilk kez kentte yerel seçimleri kazandı.