Yerel seçimlerde 8 belediye el değiştirdi! İşte o iller...
2024 yerel seçimlerinde birçok şehirde oldukça sürpriz seçim sonuçları ortaya çıktı. CHP, il olduğundan bu yana hiç seçim kazanamadığı 3 kentte birinci parti oldu. 8 belediye ise el değiştirdi.
2024 yerel seçimlerinde bazı bölgelerde dengeler değişti. Birçok kent uzun zaman sonra farklı bir partinin yönetimine geçti.
ADIYAMAN
AK Parti, kalesi olarak görülen bazı kentlerde seçimi kaybetti.
Adıyaman 2004'den beri AK Parti tarafından yönetiliyordu. Adıyamanlılar, 20 yıl sonra tercihini CHP'den yana kullandı
CHP adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49 oyla seçimin kazananı oldu.
AK Parti'nin adayı Ziya Polat ise yüzde 27'de kaldı. AK Parti 2019 seçimlerine oranla kentteki oyu yüzde 25 düştü.
BALIKESİR
Sürpriz sonuçların alındığı bir diğer kent de Balıkesir oldu.
CHP'nin adayı Ahmet Akın, oyların yüzde 51'ini alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. CHP böylece, Balıkesir'in il olduğu 1950 yılından bu yana ilk kez kentte yerel seçimleri kazandı.
KIRIKKALE
Benzer bir durum Kırıkkale'de de yaşandı.
CHP'li Ahmet Önal, oyların yüzde 49,9'unu alarak resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. 1989 yılında il olan Kırıkkale'de CHP ilk kez yönetime geçti.