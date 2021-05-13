Yere batsın böyle bayram kutlaması! Havaya sıkılan kurşunlar genç imamı öldürdü

Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma altında kutlanan Ramazan Bayramı'nın sabahında silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Samsun'da atılan kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki bir imam vurularak hayatını kaybetti. Yine Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, silah atmak için çıktığı damda vuruldu. Zonguldak'ta da şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.