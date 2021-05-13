Yere batsın böyle bayram kutlaması! Havaya sıkılan kurşunlar genç imamı öldürdü
Ramazan Bayramı'nın sabahında silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Samsun'da atılan kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki bir imam vurularak hayatını kaybetti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma altında kutlanan Ramazan Bayramı'nın sabahında silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Samsun'da atılan kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki bir imam vurularak hayatını kaybetti. Yine Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, silah atmak için çıktığı damda vuruldu. Zonguldak'ta da şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.
İmam, bayram namazı çıkışı havaya atılan kurşunların kurbanı oldu
Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bayram namazı çıkışında vatandaşlar tarafından havaya rastgele silahlarla ateş açıldı. Mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş’un vücuduna 3 kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan Fatih Akkuş yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, imam Fatih Akkuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bayram namazı sonrası tüfekle ateş etmek için çıktığı çatıda vuruldu
Samsun'da İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında 16 yaşındaki M.B.Y., bayram namazını kıldıktan sonra arkadaşları ile buluştu. Arkadaşlarının evinin çatısına çıkıp burada tüfekle havaya ateş etmek isteyen M.B.Y., tabancayla sağ bacağının 2 yerinden vuruldu.
112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.B.Y., "Camide bayram namazını kılıp arkadaşlar ile buluştuk. Arkadaşın evinin çatısında tüfekle havaya ateş açacaktık. Bir silah sesi duydum, maganda kurşunuyla vuruldum" dedi.