Yerden yere vurdular! 'Daha bebek tutmayı bilmiyorsun'
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan ismi olan Sussex Düşesi Meghan Markle bebeğiyle ilk kez kamu önüne çıktı. Ancak Meghan yine tüm dünyanın tepkisini çekmeyi başarabildi.
Kraliyetin adeta aykırı gelini olarak ün yapan Meghan Markle, geçtiğimiz gün ailenin bir diğer düşesi Kate Middleton'la beraber görüntülendi.
Bebeğini tutuş şekliyle acımasızca eleştirilen Markle'a sosyal medya kullanıcıları, 'bebeği bile tutamıyorsun, nasıl annesin?' yorumlarında bulundu.
Eşleri Prens William ve Prens Harry'nin Billingbear Polo Kulübü'nde düzenlenen polo maçına, seyirci olarak destek veren eltiler çocuklarıyla da vakit geçirdi.
Her seferinde gerek kıyafetleri, gerekse davranışları yüzünden Kraliyet destekçilerinden olumsuz görüşlere maruz kalan Meghan bu kez oğlu Archie'yi tutuş şekliyle gündeme oturdu.
Sosyal medyada da birçok kullanıcının eleştirisini alan Meghan'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi: 'Bebeği tutamıyor, her an onu bırakacak gibi duruyor.'