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Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...

Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...

Eğlenceli paylaşımları ve eşi Eser Yenenler'i tiye alan göndermeleriyle adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, YouTube kanalında çektiği videosunda söyledikleriyle şaşırttı.

Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...

2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti. 26 yaşındaki tescilli güzel, aynı sene bebekleri Kuzey'i kucağına almıştı.

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Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...

 Mete ismini verdikleri ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti. İkili, sosyal medyada yayınladıkları eğlenceli videolarla adlarından sıkça söz ettiriyor.

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Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...

Berfu Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...

Yenenler, influencer'ların yanlış bulduğu yönlerini eleştirdi ve kara bir tahta üzerinde influencer türlerini anlattı.

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