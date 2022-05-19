Yerden yere vurdu! Berfu Yenenler ilk kez açıkladı: Ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için...
Eğlenceli paylaşımları ve eşi Eser Yenenler'i tiye alan göndermeleriyle adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, YouTube kanalında çektiği videosunda söyledikleriyle şaşırttı.
2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dördüncü seçilen Berfu Yıldız, 2019'da oyuncu Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti. 26 yaşındaki tescilli güzel, aynı sene bebekleri Kuzey'i kucağına almıştı.
Mete ismini verdikleri ikinci bebekleri ise geçtiğimiz mart ayında dünyaya gelmişti. İkili, sosyal medyada yayınladıkları eğlenceli videolarla adlarından sıkça söz ettiriyor.
Berfu Yenenler, YouTube'da yayınladığı Diss Turkey programında önemli açıklamalarda bulundu.
Yenenler, influencer'ların yanlış bulduğu yönlerini eleştirdi ve kara bir tahta üzerinde influencer türlerini anlattı.