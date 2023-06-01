Yerde acı içinde kıvranırken annesine haber vermeyi ihmal etmedi

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9226 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Herdford Caddesi istikametine seyir halindeki Algın Berk Baydar’ın kullandığı plakasız motosiklete, U dönüşü yapmak için yolun sağından sol taraftaki yaya geçidine döndüğü sırada, aynı istikamette gitmekte olan İbrahim Avcu’nun kullandığı 07 JY 195 plakalı otomobil çarptı.