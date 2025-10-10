Yer yerinden oynayacak! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra o milli yıldız da Fenerbahçe forması giyecek!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için planlamalarını son günlerde oldukça hızlandırdı. Yönetimin öncelik verilen hedefleri arasında, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir orta saha ve direkt katkı verecek bir golcü bulunuyor. Ancak bu iki transferle sınırlı kalınmayacak. Fenerbahçe, savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Stoper listesinde ilk sırada bakın kim yer alıyor.