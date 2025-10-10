Yer yerinden oynayacak! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra o milli yıldız da Fenerbahçe forması giyecek!
Fenerbahçe transfer gündemiyle birkaç gündür çok konuşulacak isimleri zikrediyor. Son olarak iddia edilen isim bomba... Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından o milli yıldızın da sarı-lacivert forma giyebileceği gündeme gelince herkes şaştı kaldı. İddialar doğruysa yer yerinden oynar...
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için planlamalarını son günlerde oldukça hızlandırdı. Yönetimin öncelik verilen hedefleri arasında, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir orta saha ve direkt katkı verecek bir golcü bulunuyor. Ancak bu iki transferle sınırlı kalınmayacak. Fenerbahçe, savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Stoper listesinde ilk sırada bakın kim yer alıyor.
Fenerbahçe, sezonun ilk bölümündeki dalgalı performansın ardından ara transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, kadrodaki eksikleri gidermek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekipte gündeme sürpriz bir A Milli Takım oyuncusu girdi.
ÜÇ BÖLGEDE TAKVİYE YAPILACAK
Tedesco'nun raporu doğrultusunda yönetim, devre arasında orta saha, forvet ve stoper transferi için harekete geçti. Öncelikli hedefler arasında, 8 numara pozisyonunda oynayabilen bir orta saha ve direkt katkı verecek bir golcü bulunuyor. Ancak bu iki transferle sınırlı kalınmayacak. Fenerbahçe, savunma hattına da lider özellikli bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
İLK HEDEF MERİH DEMİRAL
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin stoper listesinde ilk sırada Merih Demiral yer alıyor.