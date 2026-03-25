Yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den çifte bomba: İspanyollar duyurdu...
İspanyol basınının önde gelen kaynaklarından Mundiario, Fenerbahçe'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger ve Barcelona'nın gol makinesi Robert Lewandowski için resmen düğmeye bastığını duyurmuştu. Bu iddianın ardından flaş bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçe taraftarları bir hayli heyecanlandı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun "Yıldızlar Karması"nı kurmak için transfer piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Kadro kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı ve Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertli yönetimin radarına, İspanya La Liga'da forma giyen iki dünya yıldızı takıldı.
İspanyol basınının iddiası: Rüdiger için 10 milyon Euro
İspanyol basınından Mundiario'nun okuyucularına "Son Dakika" koduyla duyurduğu ve gündeme bomba gibi düşen habere göre; Fenerbahçe'nin ilk dev hedefi Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve eflatun-beyazlılarla henüz yeni bir anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki Alman savunmacı için Sarı-Lacivertli yönetimin harekete geçtiği belirtildi. Haberin detaylarında, Fenerbahçe'nin Rüdiger'in menajeriyle ilk teması kurduğu ve oyuncuya bonuslar dahil yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'luk devasa bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Kesin olarak ayrılıyor
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddiasıyla gündeme gelen Rüdiger'in kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağı öğrenildi. İspanyol gazetelerinin bugün geçtiği son dakika bilgisine göre Rüdiger transferinde en önemli girişimleri yapan takımın Fenerbahçe olduğu yazıldı. Bu detay sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.