Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi
İSTANBUL Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara çare bulunamaması esnafı bezdirdi.
Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.
Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor.
Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor.
Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar." dedi.