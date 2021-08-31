BIST 1.472
DOLAR 8,31
EURO 9,82
ALTIN 481,99

Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi

Demirören Haber Ajansı
Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi

İSTANBUL Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara çare bulunamaması esnafı bezdirdi.

Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi

Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.

115
Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi

 Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor. 

215
Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi

Kimi esnaf ise işletmelerinin etrafına koyduğu vantilatörlerle müşterilerini kötü kokulardan korumaya çalışıyor. 

315
Yer: İstanbul! Gelen 5 dakika dayanabiliyor: Vantilatörü gören pes dedi

Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutarak gidiyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Hiçbir çözüm olmadı şimdiye kadar." dedi. 

415