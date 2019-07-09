Yer Denizli! Bıçakla kopardığı parmağını yanına alıp kahveye gitti

İtfaiyeciler bu arada dezenfekte edip buzla koruma altına aldıkları kopan parmağı da sağlık ekiplerine teslim etti. Karacan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karacan’ın kopan parmağı başarılı bir operasyonla yerine dikildi.