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Yer: Bursa! Tamir için yola çıkan minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü!

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Yer: Bursa! Tamir için yola çıkan minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü!

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücüsünün son anda yol kenarına çektiği minibüs bir anda alev topuna döndü. Yangın sonrasında minibüs küle dönerken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yer: Bursa! Tamir için yola çıkan minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü!

Alınan bilgiye göre, olay saat 09.30 sıralarında Yalova-Orhangazi Karayolu Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. 

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Yer: Bursa! Tamir için yola çıkan minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü!

Yalova’nın Altınova ilçesinden Bursa’ya tamire götürülmek üzere yola çıkan Semih Gümüşalan (32) idaresindeki 77 EF 942 plakalı minibüs Yalova Orhangazi yolunda Süpürgelik mevkiinde bir anda motor bölümünden yanmaya başladı.

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Yer: Bursa! Tamir için yola çıkan minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü!

Emniyet şeridine çekti
Yangını farkeden minibüs sürücüsü Semih Gümüşalan aracı emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Alevlerin bir anda büyüdüğü minibüs alev topuna dönerken yangına çevreden geçen araçlardaki yangın tüpleri ile müdahale edildi. 

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Yer: Bursa! Tamir için yola çıkan minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü!

 Yangın nedeniyle olay yerine Orhangazi ve Yalova’dan itfaiye ekipleri sevkedildi.

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