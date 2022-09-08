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Yer altından gelen ürküten sesler! AFAD bölgede 24 saat takip edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yer altından gelen ürküten sesler! AFAD bölgede 24 saat takip edilecek

SİİRT'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

Yer altından gelen ürküten sesler! AFAD bölgede 24 saat takip edilecek

Siirt'inmerkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddia edilmişti. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığındaki ekip, köyde incelemede bulundu. Köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu.

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Yer altından gelen ürküten sesler! AFAD bölgede 24 saat takip edilecek

Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.

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Yer altından gelen ürküten sesler! AFAD bölgede 24 saat takip edilecek

Ekiplerin, yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.

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Yer altından gelen ürküten sesler! AFAD bölgede 24 saat takip edilecek

Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek.

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