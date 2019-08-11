Yer Ağrı! Muhtarlık kavgasında 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
AĞRI Diyadin'de muhtarlık kavgasında yaklaşık 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.
Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar Köyünde yaşanan muhtarlık seçimleri ile iki aile arasında başlayan husumet bugün kavgaya dönüştü. Bayram alışverişi için ilçe merkezinde karşılaşan taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi.
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Polis havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı ama...
Polis ekiplerinin ayırmakta zorlandığı kavgada polis havaya ateş açarak tarafları dağıtmaya çalıştı.
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7 yaralı 10 gözaltı
Güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralı 7 kişi Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 10 kişiyi gözaltına alırken, köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.
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