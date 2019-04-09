Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son!

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son! - Sayfa 1

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

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Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son! - Sayfa 2

Hemzemin geçitte rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Elalmış'a (29), K.O.'nun yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni çarptı.

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Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son! - Sayfa 3

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son! - Sayfa 4

Samet Elalmış'ın telefonla konuşarak yürüdüğü, bu sırada treni fark etmeyerek, altında kaldığı iddia edildi.

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