Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son!
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
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Hemzemin geçitte rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Elalmış'a (29), K.O.'nun yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni çarptı.
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Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Samet Elalmış'ın telefonla konuşarak yürüdüğü, bu sırada treni fark etmeyerek, altında kaldığı iddia edildi.
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