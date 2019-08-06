Yer adana! Polis ceza yazmak isteyince ortalık toz duman oldu
ADANA'da bir iş yeri sahibinin dükkanının önünde mal yüklediği aracına park cezası yazmak isteyen trafik polisi ile esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttığı kalabalıktan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir esnaf, mal yüklemek için arazi aracını dükkanının önüne park etti.
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Aracına mal yüklemeye başlayan iş yeri sahibi, birkaç dakika sonra trafik polisinin, ‘Buraya park etmek yasak. Ceza yazacağım’ uyarısıyla karşılaştı. Trafik polisi iş yeri sahibinden ehliyetini isteyince tartışma çıktı.
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Tartışma arbedeye dönüştü
Çevre esnaf da dükkanlarının önüne park ettikleri araçlara park süresine bakılmaksızın ceza kesildiği gerekçesiyle tartışmaya katıldı.
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Trafik polisi, telsizle yardım istedi
Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Trafik polisi, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi.
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