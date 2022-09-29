Yenisinin fiyatı uçtu! İkinci el soba fiyatıyla Doğu'yu cezbetti Malatya'da talep patladı
Kışın sert geçtiği Doğu bölgelerinde kış hazırlıkları devam ediyor. Havalar ısınınca kaldırılan sobalar yeniden kurulmaya başlandı. Malatya'da soba hareketliliği yaşanıyor. Malatyalı esnaf birçok doğu illerine soba gönderdiklerini kaydetti. Yeni soba fiyatını duyan vatandaşlar daha uygun olan ikinci el sobaya yöneliyor...
Malatya’nın tarihi mekanlarından Bakırcılar Çarşısı’nda yaklaşan kış mevsimi nedeniyle hareketli günler yaşanırken, ikinci el sobalara olan ilgi ise esnafın yüzünü güldürüyor.
Ustalar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı, Bingöl ve Van başta olmak üzere birçok kente ikinci el soba satışı yapıyor.
"Geçen yıla göre fiyatlar yüksek ama talep güzel"
Tarihi çarşıda babasından öğrendiği sobacılık mesleğini 50 yıldır sürdüren Nihat Ersoy, tamir işlerinde yoğunluk yaşadıklarını kaydederek, ”Baba mesleği olan sobacılığı 1970 yılından bu yana devam ettiriyoruz. İkinci el sobaların tamiratını hem yapıyor hem satıyoruz. İkinci el soba fiyatları geçen yıla göre yüksek olmasına rağmen talepler güzel...
Yeni ve ikinci el soba fiyatları ne durumda?
-Yeni bir soba fiyatı üç ila beş bin TL dolayında, ikinci el bir soba fiyatı ise bin ila bin beş yüz TL aralığında değişiyor."