Yenisi yapılamıyor! Bursalı usta TSK'nın kılıçları üzerinde çalışıyor yeni gibi oluyorlar
BURSALI usta, TSK'nın törenlerde kullandığı, hasar görmüş kılıçları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Bir hafta süren işlemden usta 750 ila bin lira kazandığını söylüyor.
Türkiye’nin en kaliteli bıçaklarını ve kılıçlarının imâl edildiği Bursa’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin törenlerde kullandığı tarihi kılıçlar tamir için Bursalı ustaya geliyor.
Sadece ona geliyor: Türkiye'nin her yerinde TSK’da subayların kullandığı 60 yıllık kılıçlar, restorasyon için Bursalı bıçak ve kılıç ustası İsmail Güler’in tecrübeli ellerinden geçiyor.
TSK'ya teslim ediyor: Bursalı usta her biri 60 yıllık dövme çelikten yapılmış ve yenisi yapılmayan tören kılıçlarını restore ederek TSK’ya teslim ediyor.
Bu kadara yapıyor: İsmail Güler, bir haftada restore ederek bitirdiği kılıçlardan 750 ila bin lira arasında ücret alıyor.