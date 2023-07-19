Yenilenen Türk zırhlısı EJDER KUNTER ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek!
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen EJDER KUNTER II 4X4 Özel Amaçlı Platform yeni tasarımıyla ilk kez 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.
Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'te yeni geliştirdiği ve üretimini sürdürdüğü bir dizi zırhlı aracı sergileyecek. Şirket, 2017 yılındaki fuarda ilk kez tanıttığı EJDER KUNTER aracını bu kez yeni versiyonuyla yurt içi ve dışındaki ihtiyaç makamlarının beğenisine sunacak.
Nurol Makina, fuarda EJDER KUNTER II 4x4'ü rakiplerinden ayıran temel özellikleriyle gözler önüne serecek. Aracın çok yönlülüğü, fuarda sergilenen çeşitli konfigürasyonlar ve görev modülleri aracılığıyla gösterilecek. Fuarda, özel olarak dizayn edilen tek araçta EJDER KUNTER II'nin "mahkum taşıyıcı", "personel taşıyıcı", "komuta kontrol" ve "ambulans" olmak üzere 4 ayrı konfigürasyonundan kesitler görmek mümkün olacak.
Teknolojik gelişmeler ve muharebe sahasındaki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform ortaya çıktı. Aracın görünümünden donanımlarına kadar bir dizi önemli değişikliğe gidildi. Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER II, tam bağımsız süspansiyon sistemine sahip bulunuyor.
EJDER KUNTER II sahip olduğu performans değerleriyle her türlü iklim ve arazi koşuluna uyum sağlayabiliyor. Araç bu sayede kentsel alanlarda olduğu kadar kırsalda da etkin bir şekilde görev yapabiliyor.