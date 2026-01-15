Yeniden TV dizisinde yer alacak! Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı...

NE KADAR KAZANACAĞI BELLİ OLDU

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisinden ne kadar kazanç elde edeceği de merak ediliyordu. Kulislere sızan bilgilere göre, ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL alacağı öne sürülüyor. Bu rakam, sektörde büyük bir yankı uyandırdı ve Tatlıtuğ’un sektördeki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.