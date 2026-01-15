Yeniden TV dizisinde yer alacak! Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı...
Ekranların en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ yepyeni bir macera ile geliyor. Sinema ve dijital platformlarda yer aldığı projeler ile hafızalara kazınan Tatlıtuğ ilk olarak Gümüş dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, “Organize İşler” dizisini tamamladıktan sonra, yeni bir proje için hazırlıklara başladı. Yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşan Tatlıtuğ, bu projeyle dizi dünyasına dönüş yapmaya hazırlanıyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisinden bölüm başına 4 milyon TL kazanacak.
Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra yeni dizisi için anlaşmaya vardı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Tatlıtuğ, “Organize İşler” serisinin dizi uyarlamasını tamamladıktan sonra, Mehmet Bozdağ ile yeni projede el sıkıştı. Dizi hakkında detaylar hâlâ belirsizliğini koruyor, ancak platform dizisi olacağına dair kulislerde konuşmalar yapılıyor.
NE KADAR KAZANACAĞI BELLİ OLDU
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisinden ne kadar kazanç elde edeceği de merak ediliyordu. Kulislere sızan bilgilere göre, ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL alacağı öne sürülüyor. Bu rakam, sektörde büyük bir yankı uyandırdı ve Tatlıtuğ’un sektördeki değerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Projenin en çok merak edilen detaylarından biri de kadın başrol oyuncusu. Tatlıtuğ’un partneri için yapım ekibinin, başarılı oyuncu Pınar Deniz’e teklif götürdüğü öğrenildi. Kaan Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Deniz, geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeğini kucağına almıştı.