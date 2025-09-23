Yeniden kapanma mı geliyor! Uzman isimden korkutan sözler

2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 virüsü kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. 11 Mart 2024’de Sars-Cov 2 olarak da adlandırılan virüs nedeniyle pandemi ilan edildi. Dünya genelinde Covid19 nedeniyle raporlanan ölüm sayısı 7 milyonu aşarken sağlığa erişim eksikliği nedeniyle raporlanmayan ölüm sayısının ise 13 ila 23 milyon arasında olabileceği değerlendiriliyor. Sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği, sınırların kapatıldığı ve şehirler arası ulaşımın yasaklandığı Covid-19 pandemisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklama ile 5 Mayıs 2023 tarihinde küresel acil durum olmaktan çıkartıldı.