Yeniden kapanma mı geliyor! Uzman isimden korkutan sözler
Covid-19’un Omicron alt varyantları Stratus ve Nimbus’un birçok ülkede baskın hale gelmesi endişeleri artırırken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede vakaların yükseldiğini açıkladı. Ertek, yeni varyantların eskiye kıyasla daha hafif seyirli olduğunu, aşıların ve geçirilmiş enfeksiyonların kısmi koruma sağladığını belirtti.
2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 virüsü kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. 11 Mart 2024’de Sars-Cov 2 olarak da adlandırılan virüs nedeniyle pandemi ilan edildi. Dünya genelinde Covid19 nedeniyle raporlanan ölüm sayısı 7 milyonu aşarken sağlığa erişim eksikliği nedeniyle raporlanmayan ölüm sayısının ise 13 ila 23 milyon arasında olabileceği değerlendiriliyor. Sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği, sınırların kapatıldığı ve şehirler arası ulaşımın yasaklandığı Covid-19 pandemisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklama ile 5 Mayıs 2023 tarihinde küresel acil durum olmaktan çıkartıldı.
ALT VARYANTLAR BASKIN HALE GELDİ
21. yüzyılın pandemisi atlatılırken çok sayıda ülkede Covid-19’un Omicron varyantının alt varyantı olan Stratus ve Nimbus varyantları baskın hale geldi. Vakaların artması ise endişeleri beraberinde getirdi. Uluslararası karantinanın getirdiği ekonomik ve manevi hasar henüz atlatılamazken yaşanan gelişme korkuya neden oldu.
UZMAN İSİM MERAK EDİLENLERİ ANLATTI
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, artan Covid-19 vakaları hakkında merak edilen soruların yanıtını tv100.com'dan Merve Çoban’a verdi.
“TÜRKİYE’NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU BÖLGEDE VAKALAR ARTTI”
Prof. Dr. Mustafa Ertek, “Şu anda özellikle Doğu Avrupa’da, Güney Amerika’da ve ülkemizin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde yeni coronavirüs varyantlarıyla vakalarda artış söz konusu” ifadeleriyle Covid-19 vakalarının arttığını ifade etti.