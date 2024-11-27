Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ne kadar olacak?
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı değişiyor.
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.
NTV'de yer alan habere göre Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...
2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL