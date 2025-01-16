Yeni zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Yeni maaşlar e-devlette
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, hangi tarihte yeni maaşını alacak? soruları yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75'lik zam oranı kök maaşlara yansıtılırken, memur emeklisinin yüzde 11,54'lük zammı da sisteme eklendi. Yeni zamlı maaşlar e-Devlet'e yüklendi. İşte yeni emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler...
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerinde kabul edildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, öngörülüyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 15,75 ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemede, maaşlara yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
Bu zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına yansıtıldı. Öte yandan bu maaşların üzerine ek ödeme tutarları ve seyyanen destek ödemeleri de eklenecek.
YENİ EMEKLİ MAAŞLARI E-DEVLET'TE
Memur emeklileri için belirlenen zam oranı ise yüzde 11,54 olarak duyuruldu. Emekliler güncel maaş bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARININ ÖDENECEĞİ TARİH
SSK emeklilerine, 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 tarihleri arasında maaşları yatıyor. Zamlı emekli maaşlarının da yine aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.