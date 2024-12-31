Yeni yıldaki gelir vergisi dilimleri belli oldu: Brüt maaş alandan ne kadar kesilecek?

Brüt maaş alanlar dikkat! Maaşınızdan ne kadar kesilecek?

Buna göre geliri 158 bin liraya kadar olan yüzde 15 gelir vergisi, 158 binle 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20 gelir vergisi, 330 binle 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27 gelir vergisi, 1 milyon 200 binle 4 milyon 300 bin arasında olanlar yüzde 35 gelir vergisi, 4 milyon 300 bin ve üstü geliri olan yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek.

