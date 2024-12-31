Yeni yıldaki gelir vergisi dilimleri belli oldu: Brüt maaş alandan ne kadar kesilecek?
2025 yılı gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya yükselirken, engelli vatandaşlar için vergi indirimleri ve çalışanlara sağlanan yemek ve yol parası istisna tutarları artırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, 2025 yılına ait gelir vergisi tarifesi ve istisna tutarları belirlendi. Buna göre, ilk gelir dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilim 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilim 580 bin liradan 800 bin liraya çıkarıldı. En üst dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseldi.
Ücret geliri elde edenler için üçüncü dilim 870 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltilirken, yeni oranlar, mükelleflerin daha geç üst dilimlerden vergi ödemesine olanak tanıyor.
Brüt maaş alanlar dikkat! Maaşınızdan ne kadar kesilecek?
Buna göre geliri 158 bin liraya kadar olan yüzde 15 gelir vergisi, 158 binle 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20 gelir vergisi, 330 binle 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27 gelir vergisi, 1 milyon 200 binle 4 milyon 300 bin arasında olanlar yüzde 35 gelir vergisi, 4 milyon 300 bin ve üstü geliri olan yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek.
Asgari ücretliler için vergi avantajı
Asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk artış, gelir ve damga vergisi istisnasını da artırdı. 2025 yılı boyunca tüm ücretliler, toplamda 47 bin 519,79 TL gelir ve damga vergisi ödemeyecek.