Yeni yılda SGK sistemi yenileniyor! Kapsayıcı ve sürdürülebilir hale gelecek...

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları hazırlanacak. Bu programlarla sosyal güvenlik şemsiyesi altına daha fazla kişinin girmesi hedefleniyor. Yeni dönemde aylık bağlama sistemi, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir yapıya dönüştürülecek. Hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi gözeten düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu reformlar için ilgili kurumlar arasında ortak çalışmalar yürütülecek ve gelire dayalı prim bildirim kapsamı genişletilecek.