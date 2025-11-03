Yeni yılda SGK sistemi yenileniyor! Kapsayıcı ve sürdürülebilir hale gelecek...
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre sosyal güvenlik sistemi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilecek. Bu kapsamda, kolay işverenlik uygulamasının kapsamı genişletilecek, sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilecek, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2024 yılında yüzde 89,7 seviyesine ulaştı. Sosyal güvenlik sisteminin daha adil, etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla yeni politika ve tedbirler hayata geçirilecek.
SİSTEME GİRİŞLER KOLAYLAŞACAK
Sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek. Sisteme girişleri kolaylaştırmak için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının kapsamıgenişletilecek. Ayrıca, sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulacak.
AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK
Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları hazırlanacak. Bu programlarla sosyal güvenlik şemsiyesi altına daha fazla kişinin girmesi hedefleniyor. Yeni dönemde aylık bağlama sistemi, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir yapıya dönüştürülecek. Hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi gözeten düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu reformlar için ilgili kurumlar arasında ortak çalışmalar yürütülecek ve gelire dayalı prim bildirim kapsamı genişletilecek.