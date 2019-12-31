Yeni yılda mutlu olmak istiyorum diyenlere 10 etkili öneri
Yeni yılda mutlu olmak istiyorum diyenlerin işini kolaylaştıracak, mutlu olmaya yardım edecek önerileri derledik. Yılbaşı demek yeni başlangıçlar demek siz de hayatınızda yapacağınız bir kaç değişiklikle aradığınız mutluluğu 2020 yılında yakalayabilirsiniz. İşte mutlu olmak için yapmanız gerekenler...
Yeni yılda mutlu olmak istiyorum diyenler için yılın son günü yeni bir yol haritası hazırlamak için en iyi zaman. 2019'u geride bıraktığımız bu gün siz de yeni yıl için mutluluk haritanızı çıkarıp yeni bir başlangıç için kolları sıvayabilirsiniz. Yeni bir yılın yaklaşmasıyla beraber birçok insan yeni kararlar alma hazırlığında. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar daha keyifli ve daha sağlıklı bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sonsuz umutlar ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmenin önemine değinerek, yeni yılı keyifli ve sağlıklı geçirmenin 10 püf noktasını sıraladı.
Şikayet etmekten, söylenmekten vazgeçin. “Sorunu çözebilmek için benim bir etkim olur mu, ben neler yapabilirim?” diye düşünün ve sorunlarınızı çözmek için ertelemeyin.
Daha sağlıklı yaşayabilmek adına rasyonel adımlar atarak sağlıklı beslenmeye özen gösterin ve vakit buldukça egzersizler yapın.
Bu yıl kötü alışkanlıklarınızı geride bıraktığınız bir yıl olsun. Örneğin, sigarayı bırakın. Sağlığınızı, zihninizi ve cebinizi ele geçiren her türlü kötü alışkanlıklarınıza bir son verin.