Yeni yılda kilo vermek istiyorum diyenlere örnek yılbaşı diyeti listesi

Diyet yemekleri dendiğinde akla ilk gelen yağsız, tuzsuz ve lezzetsiz yemekler olur. Oysa yağlar vücut için elzem asitler içerir. Hormonların ve sinir sisteminin düzenli olarak çalışmasında etkin olan yağlar, yağda eriyen vitaminler için de oldukça önemlidir. Vücudun ısı dengesinin korunmasında önemli rol oynayan yağlar, midenin geç boşalmasını da sağlayarak açlık duygusunu geciktirir. Bu yüzden zayıflamak için diyet listesi hazırlanırken yağsız değil az yağlı yemekler kullanılması gerekir. Yağ çeşidi olarak da zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve avokado yağı gibi yağlar tüketilmesi hücre zarlarının daha iyi korunmasını sağlar.