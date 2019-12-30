Yeni yılda kilo vermek istiyorum diyenlere örnek yılbaşı diyeti listesi
Yeni yılda kilo vermek ve zayıflamak için hedef koyanlara kolay ve etkili kilo verdirici yeni yıl diyeti listesi hazırladık. 2020 yılında istediğiniz vücuda kavuşmanıza yardımcı yılbaşı diyeti listesi ve zayıflamak için uymanız gereken sağlıklı beslenme kurallarının detayları haberimizde.
Yeni yılda fazla kilolarınıza veda edin. 2020 için koyduğunuz diyet ve zayıflama hedefine ulaşmanız için hem kolay hem etkili hem de sağlıklı bir yılbaşı diyeti listesini sizler için derledik. Yeni yılda kilo vermek istiyorum diyenler için hazırladığınız yılbaşı diyeti listesinde kahvaltıdan ara ögüne; öğle yemeğinden akşam yemeğine kadar tüm öğünlerin örneklerine ulaşabilirsiniz. Yılbaşı diyeti listesinin yanı sıra haberimizde sağlıklı beslenmeye ilişkin püf noktaları da var. İşte yeni yılda size kilo verdirecek diyet listesinin detayları...
Yeni yılda kalıcı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız öncelikle sağlıklı bir diyet ve beslenme nasıl olmalı sorusunun yanıtını okumalısınız. Vücudun ihtiyaç duyduğu kalori karşılanmadığında ya da başka bir deyişle düşük kalorili bir diyet uygulandığında vücut bu diyete adapte olarak kıtlık duygusuna kapılır. Vücut, metabolizma hızını düşürerek daha az enerji harcamaya başlar. Bu durum, diyet bırakıldığında çok kısa bir süre içinde verilen kilonun fazlasıyla geri alınmasına sebep olur.
Sağlıklı bir zayıflama listesi ile kalıcı kilo verme sağlanır. Yaşam tarzında değişikliklere odaklı hazırlanan beslenme programları dengeli ve sağlıklı beslenmenin öğrenilmesini sağlar ve yaşam boyu fiziksel aktivite programı uygulanmasını destekler. Zayıflama listesi içeriğinde yer alan porsiyon miktarları önemlidir. Diyetinizi uygularken kan şekerinizin ve iştahınızın kontrolü için sık sık ve azar azar öğünler hazırlanır. Aynı saatlerde yemek yiyerek vücudunuzun metabolik saatini düzenleyebilir ve belirli saatlerde insülin salgılanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece metabolizma hızınız artar.
Diyet yemekleri dendiğinde akla ilk gelen yağsız, tuzsuz ve lezzetsiz yemekler olur. Oysa yağlar vücut için elzem asitler içerir. Hormonların ve sinir sisteminin düzenli olarak çalışmasında etkin olan yağlar, yağda eriyen vitaminler için de oldukça önemlidir. Vücudun ısı dengesinin korunmasında önemli rol oynayan yağlar, midenin geç boşalmasını da sağlayarak açlık duygusunu geciktirir. Bu yüzden zayıflamak için diyet listesi hazırlanırken yağsız değil az yağlı yemekler kullanılması gerekir. Yağ çeşidi olarak da zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve avokado yağı gibi yağlar tüketilmesi hücre zarlarının daha iyi korunmasını sağlar.