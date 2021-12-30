Yeni yıl mesajları 2022 komik kısa anlamlı yılbaşı tebrik sözleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 2022 yılının tüm insanlığı önce sağlık getirmesini dilerken sevdikleriniz için, eşiniz dostunuz için samimi yeni yıl mesajlarını sizler için hazırladık. 2022 yılına özel resimli, kısa ve komik yılbaşı kutlama sözlerine göz atın. İşte 2022 resimli, kurumsal, sevgiliye ve aileye yollanacak yeni yıl mesajları
Yaşanan felaketler, hastalıklar ve savaşların ardından birçoğumuz 2022 yılının gelmesini ve tüm insanlığa önce sağlık getirmesini umuyoruz. Bu sene 2022 yılını yani yılbaşını çoğumuz evimizde ailemizle karşılacağız bir çoğumuz sevdiklerinden uzak olacak. Biz de sizler için ailenize, sevdiklerinize yollayacağınız 2022 yeni yıl mesajlarını ve resimli yılbaşı kutlama sözlerini derledik.
Whatsapp, Facebook ve instagram gibi uygulamalar üzerinden de yollayacağınız 2022 yılbaşı mesajlarından dilediğinizi seçebilir ve 2022 yılına girerken sizlerden uzak olan sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel, komik, resimli 2022 yılbaşı kutlama mesajları...
Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!"
-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -