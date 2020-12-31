Yeni yıl mesajları 2021 resimli komik yılbaşı kutlama sözleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz içinde çok zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılının tüm insanlığı önce sağlık getirmesini dilerken sevdikleriniz için, eşiniz dostunuz için samimi yeni yıl mesajlarını sizler için hazırladık. 2021 yılına yakışır resimli, kısa ve komik yılbaşı kutlama sözlerine göz atın...
Yaşanan felaketler, hastalıklar ve savaşların ardından birçoğumuz 2021 yılının gelmesini ve tüm insanlığa önce sağlık getirmesini umuyoruz. Bu sene 2021 yılını yani yılbaşını evimizde ailemizle karşılacağız bir çoğumuz sevdiklerinden uzak olacak. Biz de sizler için ailenize, sevdiklerinize yollayacağınız 2021 yeni yıl mesajlarını ve resimli yılbaşı kutlama sözlerini derledik.
Whatsapp, Facebook ve instagram gibi uygulamalar üzerinden de yollayacağınız 2021 yılbaşı mesajlarından dilediğinizi seçebilir ve 2021 yılına girerken sizlerden uzak olan sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel, komik, resimli 2021 yılbaşı kutlama mesajları...
-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -
2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!