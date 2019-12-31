Yeni yıl mesajları 2020 komik resimli yılbaşı kutlama sözleri
Acısıyla tatlısıyla çok zorlu geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yeni yılı için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, komik yılbaşı mesajlarını sizler için derledik.
Zor bir yılı geride bırakırken umutla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 2020 yılının hepinize öncelikle sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diliyoruz. 2020 yeni yıl için eşinize, dostlarınıza, sevdiklerinize atabileceğiniz resimli yılbaşı mesajlarını sizin için derledik. İşte 2020 yılı için atabileceğiniz resimli ve güzel sözlerle hazınlanmış yılbaşı mesajları;
-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar! -
2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!
-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! -En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2020 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..