Yeni trend: Somon DNA! Kim ve Khloe Kardashian ve diğer ünlüler peşinde

POLİNÜKLEOTİDLERLE CİLTTE YENİLENME VAADİ

BBC'nin haberine göre; uygulamada kullanılan madde, balık spermlerinden elde edilen ve "polinükleotid" adı verilen küçük DNA parçalarından oluşuyor. Laboratuvar ortamında seruma dönüştürülen bu moleküller, ince iğnelerle cilt altına enjekte ediliyor. İnsan DNA'sına benzer yapıda oldukları için ciltte yenilenmeyi tetiklediği öne sürülen polinükleotidlerin, kolajen ve elastin üretimini artırarak sıkılık, esneklik ve genel bir tazelik hissi yarattığı iddia ediliyor. Tedavinin kırışıklıklar, akne izleri ve çeşitli doku bozuklukları üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği de belirtiliyor. Ancak yöntemin bilimsel geçerliliği konusunda soru işaretleri devam ediyor.