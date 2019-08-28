Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler...
Avrupa'da ve dünyada transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için artık son hamlelerini yapmaya başladı. Melih Demiral, Yusuf Yazıcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Ömer Toprak, Ozan Kabak'ın da aralarında bulunan temsilcilerimiz bu sezon yeni takımlarıyla mücadele edecekler.
İşte 2019-2020 yaz transfer sezonunda atılan resmi imzalar...
Yohan Cabaye - Al Nasr > St. Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok
181
Joao Mario - Inter > Lokomotiv Moskova (Kiralık)
281
Diego Reyes - Fenerbahçe > Tigres | BONSERVİS BEDELİ: Yok
381
Adam Szalai - Hoffenheim > Mainz 05 | BONSERVİS BEDELİ: Yok
481