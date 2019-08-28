Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler...

Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler...

Avrupa'da ve dünyada transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için artık son hamlelerini yapmaya başladı. Melih Demiral, Yusuf Yazıcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Ömer Toprak, Ozan Kabak'ın da aralarında bulunan temsilcilerimiz bu sezon yeni takımlarıyla mücadele edecekler.

Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler... - Sayfa 1

İşte 2019-2020 yaz transfer sezonunda atılan resmi imzalar...

Yohan Cabaye - Al Nasr > St. Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok

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Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler... - Sayfa 2

Joao Mario - Inter > Lokomotiv Moskova (Kiralık)

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Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler... - Sayfa 3

Diego Reyes - Fenerbahçe > Tigres | BONSERVİS BEDELİ: Yok

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Yeni transferleri resmen açıklandılar! Avrupa'da ve dünyada biten önemli transferler... - Sayfa 4

Adam Szalai - Hoffenheim > Mainz 05 | BONSERVİS BEDELİ: Yok

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