Yeni tehlike Delta mutasyonunun belirtileri neler? Uzmanı merak edilenleri açıkladı
Avrupa'yı alarma geçiren Delta varyantı, dördüncü dalga endişesine yol açarken, Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu Delta mutasyonu ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtlayan İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, Covid-19'un mutasyona uğramış hali Delta varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklama ve uyarılarda bulundu.
Delta varyantı yeni mi bulundu ?
Kömürcüoğlu, "Biz Delta varyantını aslında Hindistan varyantı olarak biliyoruz ama 1 Haziran itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü değişikliğe gitti ve varyant isimlerini Yunan alfabesinden harflerle değiştirdi. İngiliz varyantı Alpha, Güney Afrika varyantı Beta, Brezilya varyantı Gama, Hindistan varyantı ise Delta olarak anılıyor artık" dedi.
Delta varyantı daha mı bulaşıcı?
Delta varyantının ‘çift mutasyonlu’ olduğunu vurgulayan Kömürcüoğlu, "Yani 2 mutasyonlu virüs birleşiyor (California mutasyonu üzerine spike proteinin yapısını değiştirmesi ile) üçüncü, süper bulaşıcı yeni bir mutasyon oluşuyor. Bu yeni mutasyonun antikordan kaçabilme özelliği var. Aşı etkinliğinin bu virüs için daha düşük olduğunu gösteren veriler geliyor. Bir araştırmaya göre Delta varyantı Alfa’ya kıyasla yüzde 60 oranında daha bulaşıcı" dedi.
Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu'nun Delta varyantı ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle;
Belirtiler neler, farkılıkları var mı?
"Mide, baş ve boğaz ağrısı, bulantı, ishal, kusma, yüksek ateş, burun akıntısı ile kendini gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor. Koronavirüste görmeye alıştığımız tat ve koku almada kayıpların ise daha arkada kaldığı biliniyor"