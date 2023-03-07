Yeni tarihler ve iller tek tek açıklandı! İşte TOKİ'nin yeni kura takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. Depremden etkilenen illere öncelik verileceği açıklanarak 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının noter huzurunda çekileceği belirtildi. “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.