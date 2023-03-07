Yeni tarihler ve iller tek tek açıklandı! İşte TOKİ'nin yeni kura takvimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı. Depremden etkilenen illere öncelik verileceği açıklanarak 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının noter huzurunda çekileceği belirtildi. “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere beş ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı.
5 Şubat günü Kütahya’daki kura çekimlerinin ardından 6 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanan “İlk Evim Arsa” kura çekimleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti.
Ara verilen kura çekimleri 6 Mart’ta Ankara’da başladı. “İlk Evim, İlk İşyerim” kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir’den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.