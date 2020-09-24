Yeni sezonla reyting kaybı yaşayan ATV dizisinin fişi çekildi final kararı geldi
Eski dizilerin geri dönmesi yaz dizilerinin reytingleri düştü, ATV henüz 17. bölümde olan dizisini yayından kaldırma kararı aldı.
Yaz tatilinin son bulmasıyla televizyon ekranlarındaki yapımlar da yeni sezonla beraber geri dönüş yapmaya başladı. Sezon boyu reytingleri alt üst eden dizilerle yaz dizileri ise kapışamadı ve bazıları final kararı aldı. O dizilerden biri ise ATV'nin dizisi.
ATV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi, yeni sezonun başlamasıyla birlikte güçlü rakipleri karşısında reyting kaybı yaşadı.
Yaz dizisi olarak başlayan ve yeni sezonda da devam eden Gençliğim Eyvah ekrana veda ediyor. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu ve Ekin Mert Daymaz'ın başrollerde oynadığı Gençliğim Eyvah'ın final tarihi belli oldu.
Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 5 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek 17. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.