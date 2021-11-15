Yeni sevgilisiyle görüntülenen Gökhan Çıra'dan eski eşi Selin Ciğerci'ye rest: Zorla tutmuyoruz!
Bir mekandan ayrılırken gizemli bir kadınla görüntülenen ve muhabirlerin 'Sevgiliniz mi' sorularını gülümseyerek karşılayan Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti.
Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile eylül ayında tek celsede boşanan Gökhan Çıra, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz eylül ayında Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi. Boşanmalarına rağmen iş ortaklıklarını devam ettiren ikilinin kriz yaşadığına dair haberlerin ardından, yeni bir aşka yelken açan Ciğerci, ortaklığı bitirmeyi düşündüğünü söyledi. Ciğerci'nin ortak oldukları şirketten ayrılacağı iddiası üzerine konuşan Çıra, "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti.
Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, önceki akşam trafikte bir kadınla yakalandı.
Yeni bir aşk yaşadığı iddiası gündem olan Çıra bu sorulara yanıt vermezken eski karısı Ciğerci'nin iş anlaşmasını bitirmeyi düşünmesi sorusuna ise imalı bir yanıt verdi.
"Biz kimseyi zorla tutmuyoruz"
Gökhan Çıra bu konuda gelen sorulara "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" cevabını verdi.